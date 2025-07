Rovato

La donna aveva perso conoscenza; è stata soccorsa e trasportata in ospedale

La porta era chiusa a chiave, ma lei non rispondeva né alle sollecitazioni, né alle chiamate. Una situazione che ha fatto scattare la chiamata al 112 e il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco e dei soccorsi a Rovato, a Villa Cantù.

Chiusa in casa non risponde alle chiamate, salvata dai pompieri

La donna non dava segno di vita dalla prima mattina di oggi lunedì 28 luglio 2025. La porta della sua abitazione, presso Villa Cantù, era chiusa a chiave. Un silenzio prolungato che ha destato preoccupazione e innescato la macchina dei soccorsi. Allertati i Vigili del fuoco di Chiari che hanno buttato giù la porta, aprendo la strada ai sanitari e al personale infermieristico. Sul posto l'ambulanza dei Volontari di Bornato e un'auto medica.

Ha ripreso conoscenza

La signora, ultracinquantenne, aveva perso i sensi. Si tratterebbe, a quanto emerso, di un caso di ipoglicemia. Sottoposta alle cure necessarie, ha ripreso conoscenza ed è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito. E' sopraggiunto anche l'assessore Pieritalo Bosio, per sincerarsi della situazione e di eventuali necessità.