L’Iper Simply di Orzinuovi chiude i battenti… fino al prossimo accordo.

Chiude l’Iper Simply, dipendenti in cassa integrazione

L’hanno annunciato ai dipendenti durante il weekend: il 3 ottobre l’Iper Simply chiuderà i battenti. Da mesi si vociferava di un possibile “fermo” per il punto di Orzinuovi ma nessuno sapeva niente: erano stati organizzati scioperi, proteste e operazioni di volantinaggio, addirittura una discussione in Consiglio comunale per conoscerne le sorti. Sabato è arrivata la comunicazione ai dipendenti: il 3 ottobre sarà l’ultimo giorno di apertura e le 26 persone che lavorano all’interno saranno messe in cassa integrazione, fino a data da destinarsi.

Già perché gira voce che qualche imprenditore sia interessato all’acquisto dell’immobile per riaprire un altro punto vendita. Fino ad allora i commessi dovranno stare in cassa integrazione, in caso l’operazione non vada in porto, saranno ricollocati in altri supermercati. I sindacati stanno lavorando per far luce sulla vicenda.