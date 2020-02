Chiude la Despar di Ponte San Marco

Sabato 29 febbraio sarà l’ultimo giorno di apertura per la Despar di Ponte San Marco, frazione di Calcinato.

Il supermercato di via Statale, ex Dimeglio e conosciuto da molti come «Gea», era un punto vendita storico per la frazione calcinatese, attraversata dalla Statale e con la tangenziale a poche centinaia di metri. Il supermercato sorgeva proprio sulla rotonda che via Statale porta verso via della Resistenza.

Nei mesi scorsi si iniziava a notare un calo dei prodotti disponibili sugli scaffali, fino alla notizia della chiusura che – volere della sorte – cadrà nel giorno bisestile del 29 febbraio 2020.

Incerto il futuro dei dipendenti, che potrebbero spostarsi alla Despar di Bedizzole (via Sonvigo), così come non è da escludersi un subentro da parte di un’altra catena di supermercati, ma ad oggi sono tutte ipotesi.

Domani, la saracinesca si abbasserà – per il momento – per l’ultima volta.