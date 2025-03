Chiude il «Family» di via Ermengarda

Chi lo frequentava si era accorto che da qualche settimana il supermercato di via Ermengarda a Leno sembrava in via di chiusura per via dell’assortimento ridotto e di una generale risistemazione degli spazi e il vuoto sugli scaffali.

Domenica 2 marzo le porte si chiuderanno definitivamente

"Segnali" che già in passato annunciavano la chiusura delle diverse insegne che si sono susseguite sull’area commerciale di Via Ermengarda. E nei giorni scorsi è arrivata la conferma grazie ai cartelli affissi alle entrate del supermercato che annunciano il 2 marzo come giorno di chiusura definitiva del punto vendita e offerte speciali per liberare gli spazi. Salvi i posti di lavoro, in forza all’Italmark. Sembrava un altro spazio commerciale destinato a rimanere vuoto dopo le alterne vicende di questi anni e invece il supermercato aveva riaperto con l’insegna del gruppo Italmark nel giugno del 2023 in concomitanza con i lavori di riqualificazione del punto vendita di via Brescia. I lenesi in questi anni hanno avuto a disposizione un nuovo supermercato tra cui scegliere per la loro spesa oltre ai discount dopo che a dicembre del 2022 aveva chiuso definitivamente il Conad dopo mesi che il punto vendita era in «agonia» con scaffali vuoti, merce che non veniva rimpiazzata, frigoriferi spenti, offerte speciali e con la sospensione dell’apertura domenicale. Quella che nei primi anni duemila doveva essere una piccola galleria con supermercato e negozi si è ridotta ora a un bar, un negozio di elettrodomestici e un parrucchiere. I diversi passaggi nella gestione del market prima Colmar poi Auchan e poi Simply e Conad hanno portato alla perdita di clientela, in controtendenza con quanto era successo all’apertura del punto vendita, che era un riferimento per la zona intera. Le vicende successive avevano infatti fatto dis-affezionare tanti clienti che in questi anni hanno trovato nuove abitudini e riempiono il carrello in altri punti vendita, anche grazie all’arrivo dei discount che in questi anni hanno aperto in paese. Il possibile rilancio della zona in posizione strategica alle porte del paese con una nuova insegna potrebbe portare nuova vita anche alle vetrine che sono rimaste aperte e magari portare a nuove aperture commerciali con un maggiore giro di clienti che scelgono il super per la spesa, come lo era stato in passato. Ora in paese rimane un unico supermercato, l’Italmark di via Brescia che completamente rinnovato, ha dato un nuovo volto all’area commerciale con una piccola galleria, in cui da poco sono partiti i lavori per l’apertura di un nuovo negozio, e un parcheggio sotterraneo. A mancare non sono i discount ben tre in paese. Ma cosa arriverà ora nella zona di via Ermengarda? Si farà avanti un’altra insegna della grande distribuzione oppure altro? Voci di corridoio dicono che sarebbe in arrivo un maxi store tipo bazar orientale con casalinghi, oggettistica, abbigliamento e tanto altro ma nulla ancora è ufficiale sulla riapertura.