Chim Dai Bang contro la violenza sulle donne

L’asd Chim Dai Bang in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sule donne ha deciso di offrire un corso di difesa personale.

Corso gratuito di autodifesa

Le palestre sono chiuse, ma questo non è un problema o un impedimento per l’asd che in questo momento ha voluto dare un forte segno di vicinanza a tutte le donne. Fruibili sulla piattaforma on line zoom, quindi in perfetta sicurezza, l’asd propone a tutte le donne un corso di autodifesa gratuito, perché imparare a difendersi è, ora più che mai, importante. Chiunque fosse interessato può inviare una mail a info@asdchimdaibang.it o un messaggio su whatsapp al 3939269827.