Non ha visto l’auto ferma a bordo strada per un guasto e ci è finito contro, rovinando sull’asfalto e riportando lievi lesioni: un 36enne, che viaggiava in sella a uno scooter di Poste Italiane, è stato soccorso a Chiari e trasportato in ospedale di codice verde.

Chiari, tampona l’auto in panne con lo scooter di Poste Italiane: in ospedale un 36enne

L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 2 marzo 2026, poco prima delle 10, lungo la variante della sp 11. L’auto, una Punto, si era fermata a bordo strada dopo essere rimasta in panne. Il postino, che viaggiava in direzione Chiari dietro a un camion, non ha visto l’utilitaria ferma sul ciglio della provinciale e l’ha tamponata, cadendo per terra. Soccorso dall’ambulanza di Rovato è stato trasportato all’ospedale in codice verde: illesa invece la conducente della Punto.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Chiari, per i rilievi e la viabilità.