Ha tentato di scappare dopo aver nascosto una borsa sotto i vestiti, ma la fuga è durata poco. Una donna di 25 anni, di origini rumene e di casa a Palazzolo sull’Oglio, con precedenti analoghi, è stata arrestata a Chiari dopo una colluttazione con una commessa del negozio Milano Home, dove si era introdotta con l’intento di rubare della merce.

Chiari, sorpresa a rubare aggredisce una commessa per fuggire: arrestata

E’ successo domenica 5 ottobre 2025, verso le 18, nell’attività commerciale di via Milano. La giovane – che avrebbe agito in compagnia di altri complici, ancora da identificare – ha tentato di rubare alcuni capi di abbigliamento, rompendo le placche antitaccheggio installate sulla merce. Scoperta dal personale del punto vendita, ha cercato di fuggire ma è stata inseguita e fermata dai dipendenti: nel tentativo di divincolarsi, ha aggredito una delle commesse, spintonandola e colpendola al collo, ma non è riuscita ad allontanarsi.

Giunti sul posto tempestivamente, i carabinieri sono riusciti a fermarla. Sotto i vestiti la 25enne aveva nascosto una borsa del valore di circa 140 euro, recuperata e restituita al negozio dai militari delle stazioni di Chiari e di Palazzolo, intervenuti sul posto. La donna, già sottoposta all’obbligo di dimora a Palazzolo sull’Oglio, è stata quindi arrestata per rapina impropria. Dopo la convalida, per lei sono scattati i domiciliari.

La commessa aggredita nel frattempo è stata accompagnata al Pronto soccorso: ha riportato lievi lesioni, guaribili in un giorno.