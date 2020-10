Chiari, si schianta con l’auto contro la segnaletica LE FOTO

Chiari, si schianta con l’auto contro la segnaletica: è successo poco fa in viale Mellini, coinvolto un 39enne.

Si è schiantato contro il marciapiede, ha travolto dei cartelli della segnaletica stradale e alcuni paletti con la sua automobile, per poi fermare la sua corsa in prossimità della rotonda che collega viale Mellini con viale Bonatelli. Attimi di apprensione poco fa a Chiari per un incidente che ha visto coinvolto un 39enne a poca distanza dall’entrata delle scuole. Sul posto sono giunti i Carabinieri, ora all’opera per ricostruire la dinamica del sinistro. Il conducente, subito soccorso, non ha riportato gravi ferite. E’ stato accompagnato in codice verde all’ospedale.

L’incidente, nel frattempo, ha bloccato la circolazione nell’ora di punta. Infatti, proprio poco dopo, i bambini hanno iniziato ad uscire dal polo scolastico.