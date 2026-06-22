Chiari: si accascia al suolo per un malore improvviso, non c’è stato nulla da fare.
A Chiari
Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (lunedì 22 giugno 2026) intorno alle 17.10 in codice rosso in via Santissima Trinità 20 a Chiari.Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 70 anni si sia improvvisamente sentito male accasciandosi al suolo.
Attivata la macchina dei soccorsi
Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e due automediche. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.