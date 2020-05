Chiari Servizi: potenziato lo spazzamento meccanizzato

Chiari Servizi Srl: un ulteriore passo per l’efficientamento dello spazzamento meccanizzato.

Potenziato lo spazzamento meccanico

Chiari Servizi Srl ha acquistato, sulla base del nuovo piano industriale approvato nell’autunno del 2019 dal Consiglio d’Amministrazione, una spazzatrice Dulevo 6.000. Tale strumento andrà ad efficientare in modo sensibile il servizio di spazzamento meccanizzato della città.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

Attenzione all’ambiente: con una comprovata riduzione delle polveri sottili del 100% rispetto alle normali spazzatrici e con un risparmio idrico pari fino al 60%;

Il motore è conforme alle più recenti normative europee in materia di emissioni;

Il sistema meccanico di filtrazione e aspirazione garantisce l’abbattimento totale delle particelle PM10;

Migliore confort e manovrabilità per l’operatore;

Una terza spazzola che può giungere anche nei luoghi non raggiungibili con gli strumenti sino ad oggi utilizzati.

Dal mese di febbraio Chiari Servizi ha internalizzato il servizio di spazzamento assumendo un operatore dedicato. Le difficoltà di questi mesi hanno interessato in modo sensibile anche l’Azienda, ma tutto ciò non ha fermato i servizi erogati e soprattutto non ha fermato l’operatività della Società nell’attuazione dei programmi preventivati alla fine del 2019.

I commenti

«La buona gestione permette di fare investimenti in nuova strumentazione per migliorare la pulizia ed il decoro della Città», ha commentato l’assessore alle Politiche di Gestione dei Rifiuti, Domenico Codoni. Infatti, anche con questo acquisto la Società ha saputo coniugare l’attenzione verso l’ambiente e l’efficienza del servizio per garantire alla Città strumenti sempre più elevati in termini di qualità e rispetto per l’ambiente.

«Questa strumentazione rappresenta un ulteriore aiuto concreto all’ambiente della nostra città», ha concluso il presidente di Chiari Servizi, Marco Salogni.