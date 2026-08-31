Chiari scalda i motori: presentato il 48esimo Palio delle Quadre

La Sala Repossi di Chiari ha ospitato la presentazione ufficiale della manifestazione, pronta a riportare in piazza sport, tradizione e spettacolo.

Verso il mezzo secolo

La Sala Repossi di Chiari ha fatto da cornice alla presentazione della 48esima edizione del Palio delle Quadre, appuntamento ormai entrato a pieno titolo nella tradizione cittadina e pronto, anche quest’anno, a trasformare il centro del paese in un grande palcoscenico di sport, storia e intrattenimento. Una formula ormai rodata, ma che non rinuncia alle novità, con lo sguardo già rivolto al traguardo dei cinquant’anni. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Gabriele Zotti, il vicesindaco Roberto Campodonico, l’assessore alle Quadre Roberto Goffi e i presidenti delle quattro Quadre: Marco Delpanno per Cortezzano, Maura Colombo per Marengo, Giancarlo Ghidini per Villatico e Alessandro Marzani per Zeveto. Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è l’anticipo al sabato precedente la settimana del Palio dell’apertura dell’Anno sportivo, con le premiazioni dedicate ai migliori atleti e alle migliori società.

Chiari si veste a festa

Non sarà soltanto lo sport a caratterizzare la settimana del Palio. L’obiettivo è infatti quello di coinvolgere l’intera città, creando un’atmosfera di festa anche attraverso le attività commerciali. Roberto Campodonico ha confermato la nuova edizione del concorso “Vetrine di Chiari”, iniziativa pensata per premiare i tre migliori allestimenti realizzati dai negozi cittadini. Una delle novità riguarda proprio il trofeo: contrariamente a quanto avvenuto in passato, resterà assegnato al negozio e non girerà più di edizione in edizione.

Una settimana tra sport e tradizione

Il calendario definitivo accompagnerà Chiari da sabato 5 settembre, quando è prevista l’apertura dell’ “Anno sportivo”, fino al momento più atteso, quello della corsa del Palio. Dopo i programmi delle singole Quadre, già presentati nei giorni scorsi, è dunque pronto a prendere forma anche il programma istituzionale del Comune. Lunedì 7 settembre, alle 20, spazio alla gara di salto con l’asta femminile, mentre martedì 8 settembre, alla stessa ora, toccherà agli uomini. Mercoledì 9 settembre piazza Zanardelli ospiterà alle 21 Villa Vibes Tour, mentre giovedì 10 settembre sarà la volta dell’arrampicata della torre civica, con protagonisti gli scalatori del Cai Chiari. Venerdì 11 settembre spazio invece a “Una notte al museo civico”. Poi, sabato 12 settembre, il momento clou: alle 21 prenderà il via la sfilata storica, seguita dall’attesissima corsa del Palio delle Quadre lungo le strade della Via Crucis.