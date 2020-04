Si è spenta a 90 anni all’ospedale di Gardone. Chiari saluta la rammendatrice Maria Marella.

Addio a Maria Marella

Ci ha lasciato in un momento in cui non potremo nemmeno darle l’ultimo saluto. Chiari ha perso un pezzo di storia. Si è spenta oggi, a 90 anni, la rammendatrice Maria Marella. Ha continuato a lavorare fino a circa 20 giorni fa e ancora viveva da sola. Donna di una fede immensa, non mancava mai alle funzioni religiose. Si è ammalata nei primi giorni di aprile e purtroppo il suo cuore non ha retto.

Lascia i due figli, i parenti e due nipoti, ma anche l’intera comunità che le ha voluto bene.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE