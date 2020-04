Chiari saluta il maresciallo Grippo

Chiari saluta il maresciallo dei carabinieri Grippo. Classe 19658, si è spento lasciando un vuoto soprattutto nel mondo dell’Arma e dell’associazionismo.

Chiari saluta Grippo

E’ venuto a mancare Guerrino Grippo, classe 1958. Si è spento questa notte al sacco di Milano. Purtroppo il virus ha avuto la meglio su di lui e la città si stringe in un grosso abbraccio intorno alla moglie e alle figlie. Dopo aver lavorato per tantissimi anni alla Procura di Brescia è stato maresciallo a Chiari e si è congedato qualche anno fa da luogotenente. Persona riservata, ma sempre presente, era anche il presidente della Federazione cacciatori di Chiari.

Non mancava mai alle manifestazioni ed è sempre stato disponibile per l’Arma e per la comunità. Purtroppo, ai tempi del Coronavirus, anche per lui non sarà possibile celebrare il funerale che avrebbe meritato.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE