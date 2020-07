Chiari saluta don Gianluca Pellini. Una Messa in Duomo per augurare al sacerdote un buon cammino.

Parrocchiani riuniti per salutare don Gianluca Pellini. In questi anni è stato presente, attento è sempre a disposizione della comunità che gli ha subito voluto bene.

Questa sera, la funzione delle 18 in Duomo, è stata dedicata al sacerdote che si trova a Chiari dal 2018. Secondo quanto stabilito dal vescovo Tremolada, don Gianluca è infatti il nuovo parroco di Roccafranca.

Prima della partenza per il paese non troppo distante, è però stato organizzato per lui un momento di saluto. Dopo la celebrazione, infatti, ci sarà anche un piccolo buffet al Centro Giovanile 2000.