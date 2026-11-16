Chiari riscopre le origini dei suoi Vigili del Fuoco: in mostra documenti inediti e modellini storici

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Dal 27 al 30 novembre al Museo della Città di Chiari un percorso tra le carte dell’Archivio storico comunale dei Vigili del Fuoco cittadini e una collezione di mezzi di soccorso in miniatura

Una storia da riscoprire tra le carte d’archivio

Le origini dei Vigili del Fuoco di Chiari tornano alla luce attraverso documenti inediti, testimonianze storiche e materiali che raccontano l’evoluzione del servizio antincendio cittadino. Dal 27 al 30 novembre 2026 il Museo della Città ospiterà l’allestimento temporaneo «Alle origini del Corpo dei Vigili del Fuoco di Chiari», un’iniziativa promossa dal Gruppo di ricerca storica Clio con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Archivio storico comunale, dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Chiari e dell’Associazione Il Faro 50.0 ODV. Il progetto prende le mosse dalla ricerca condotta da Giuseppe Ferrari, ex vigile del fuoco oggi in pensione, che ha ricostruito le vicende del Corpo attraverso le fonti conservate nell’Archivio storico comunale, con il supporto della sua responsabile, la dottoressa Roberta Gallotti. Un lavoro accurato che ha permesso di individuare documenti finora inediti e di ripercorrere la storia dei civici pompieri, dalle prime esperienze organizzative fino alla nascita del moderno Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dai documenti ai modellini storici

Il cuore dell’esposizione sarà una selezione di carte provenienti dall’Archivio storico del Comune, custodito negli spazi dell’ex Municipio di piazza Zanardelli. Accanto ai documenti troverà spazio anche una rassegna stampa storica, per mostrare come gli interventi e l’attività dei Vigili del Fuoco siano stati raccontati nel corso del tempo alla cittadinanza. A completare il percorso sarà una collezione di modellini storici di automezzi e mezzi di soccorso, concessi da collezionisti privati grazie alla collaborazione dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Chiari. Un’esposizione che metterà in dialogo memoria documentaria ed evoluzione tecnica, restituendo anche il valore umano e civico di un servizio fondamentale per la sicurezza della comunità, con particolare attenzione al contributo del volontariato.

Visite guidate anche per gli studenti

L’iniziativa si inserisce nell’attività del Gruppo Clio, impegnato nella ricerca e nella divulgazione della storia locale anche attraverso il progetto Quaderni Clarensi. L’obiettivo è rendere accessibile alla cittadinanza un patrimonio documentario spesso poco conosciuto, trasformando le fonti d’archivio in uno strumento di conoscenza e partecipazione. Una particolare attenzione sarà riservata alle scuole del territorio, con visite didattiche pensate per le diverse fasce d’età. Gli accompagnamenti saranno organizzati con il supporto dei volontari dell’Associazione Il Faro 50.0 ODV, che guideranno gli studenti nella lettura dei documenti e nella scoperta delle vicende storiche. L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 29 novembre, in occasione delle iniziative legate a Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.