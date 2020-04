Chiari riprende il mercato alimentare

Da domani, a Chiari, ci saranno nuovamente i banchi del mercato alimentare. Saranno ben distanziati e dovranno seguire le norme di sicurezza.

Piano piano si cerca di tornare alla normalità. Certo, con la massima attenzione. Domani, giovedì, in piazza Zanardelli a Chiari tornerà il mercato alimentare. Lo ha comunicato l’Amministrazione.

Si comunica che da domani 30 aprile 2020 a Chiari riprende il mercato per i soli banchi alimentari in Piazza Zanardelli. Gli operatori non potranno arrivare sull’area mercatale prima delle 7. I clienti potranno accedere al mercato fino alle ore 12 ed entro le 13 gli operatori dovranno lasciare libera la piazza. Gli operatori dovranno mettere a disposizione dei loro clienti quanto previsto obbligatoriamente dall’ordinanza regionale, ovvero: idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti “usa e getta” . Gli operatori dovranno inoltre utilizzare mascherina e guanti e potranno essere presenti in un numero massimo di due operatori per posteggio. Tutto il mercato alimentare si terrà in Piazza Zanardelli. Il mercato agricolo a chilometro zero de venerdì riprenderà dalla prossima settimana. Questo settimana saranno presenti venerdì pertanto solo i banchi che vendono pesce.