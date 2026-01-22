Chiari, rapina con pistola e fucile da Gioielli di Valenza: minacciano la commessa e scappano con il bottino

Sono entrati dal retro, armati di pistola e fucile, puntando il negozio Gioielli di Valenza, attivo all’interno del centro commerciale Italmark di Chiari. Qua i rapinatori hanno minacciato la commessa per farsi consegnare i gioielli, per poi fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri.

Chiari, rapina a mano armata da Gioielli di Valenza

E’ successo questa sera, giovedì 22 gennaio, verso le 19, a ridosso dell’orario di chiusura. Il commando è entrato in azione dal retro del punto vendita, approfittando di un accesso non videosorvegliato. Erano in tre, il volto coperto per non farsi riconoscere. Armati con fucile e pistola, i rapinatori hanno fatto irruzione nel negozio di Gioielli di Valenza, puntando le armi contro l’addetta alle vendite e minacciandola: in pochi minuti si sono impossessati di diversi gioielli, che hanno poi infilato in sacchi neri prima di fuggire.

La banda si è dileguata prima dell’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Chiari, che ora stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Fortunatamente la donna è rimasta illesa, ma comprensibilmente sotto shock.