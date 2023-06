Chiari premia le sue eccellenze scolastiche: «Siate cittadini "in progress"»

Premiare l’impegno e il merito scolastico affinché le nuove generazioni possano sentirsi valorizzate e continuino il percorso sulla strada della cultura. Anche quest’anno l’Amministrazione ha premiato con borse di studio e attestati di merito agli alunni che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2021/2022.

La cerimonia ha avuto luogo, lunedì pomeriggio, in sala Repossi, in Municipio, alla presenza dell’assessore alle Politiche scolastiche, Cristian Vezzoli e di alcuni genitori.

«Un momento che mancava da diverso tempo in quanto durante il Covid non è stato possibile organizzare questo tipo di cerimonie e che ho fortemente voluto riproporre - ha ribadito Vezzoli - E’ importante già soltanto il fatto di potersi incontrare. Inoltre, credo fortemente che vada data la giusta vetrina e il merito a chi si è distinto nel corso dell’anno scolastico. L’augurio che faccio agli studenti, prendendo spunto della performance teatrale che le quinte della primaria hanno messo in scena la settimana scorsa, “Cittadini in progess”, è di rendere questa una tappa meritevole del loro percorso di vita e di proseguire nel cammino e nelle scelte che hanno già fatto o faranno, cercando di essere sempre “in progress”, in evoluzione e miglioramento. Cittadini migliori e impegnati nell’aiutare Chiari, la loro città, ad essere sempre più bella. Auspico che tra qualche anno qualcuno di loro possa avvicinarsi al mondo civico e alla politica ed essere, magari al mio posto, a premiare i giovani meritevoli del futuro».