Non era originario (si è poi scoperto che la famiglia proviene da Provaglio), ma la conosceva bene e c’è stato. Accolto dall’ex sindaco Mino Facchetti.

Chiari piange Lawrence Ferlinghetti

La ricordava, ne aveva sentito parlare da bambino. E c’è stato. Negli primi anni 2000, accolto dall’ex sindaco Mino Facchetti in Villa Mazzotti. Si è spento a 101 anni Lawrence Ferlinghetti, un grande della Beat Generation.. Poeta ma anche editore e creatore della libreria City Lights di San Francisco, è stato un punto di riferimento per molti. Come riportato negli studi di Francesco Zeziola, in Quaderni Clarensi, le origini di Ferlinghetti conducono in verità a Provaglio d’Iseo (in molti dicono anche che abbia legami con Bovegno e Gussago) anche se con Chiari ha sempre avuto un particolare legame. In città, infatti, aveva anche conosciuto molti clarensi che portano il suo stesso cognome e si racconta che con alcuni di loro aveva anche “trovato una somiglianza”.