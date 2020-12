Il capitano aveva 86 anni. Si è spento ieri, mercoledì. Le esequie saranno celebrate sabato pomeriggio in Santa Maria.

Chiari piange l’alpino Mario Della Torre

Comunità e Penne nere in lutto per la scomparsa del capitano Mario Della Torre. Il clarense si è spento mercoledì a 86 anni. Della Torre è stato vicecapo, segretario e consigliere del gruppo per molti anni e non è mai mancato a tutte le adunate nazionali. Inoltre, per anni ha lavorato all’ufficio anagrafe del Comune di Chiari.

“E’ stato un buon padre di famiglia, un grande uomo e un grande alpino. Tutti gli Alpini di Chiari sono uniti alla famiglia nel loro dolore”, hanno ribadito gli alpini, ricordato l’amico anche per le sue doti culinarie.

Lascia la moglie, i figli, i nipoti e tutti i parenti, ma anche la comunità che lo ricorda con affetto.

Le esequie

Le esequie saranno celebrate domani, sabato, alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria. Della Torre riposa alla Casa del Commiato di Michele Mombelli, in via Rudiano.