Chiari piange don Eugenio Riva, direttore di Samber

I Salesiani di Chiari piangono don Eugenio Riva, direttore dell’istituto San Bernardino. Il sacerdote, colonna portante dell’attività salesiana in Lombardia e non solo, si è spento per una malattia, all’età di 75 anni.

Addio a don Eugenio Riva

Don Eugenio Riva era nato il 29 dicembre 1950 a Treviglio (Bergamo). Entrò nel noviziato di Missaglia (Como), emettendovi la prima professione il 16 agosto 1968. Dopo gli studi filosofici a Nave e il tirocinio pratico frequentò Teologia e venne ordinato sacerdote a Treviglio il 27 maggio 1975. Completò poi i suoi studi conseguendo la laurea in Filosofia e l’abilitazione all’insegnamento. Cominciò, come insegnante, proprio a Nave, all’Istituto Filosofico-pedagogico, di cui fu per lunghi anni anche preside. Nel 1994 la nomina a Treviglio dove fu insegnante e direttore. Tre anni più tardi venne anche eletto consigliere dell’Ispettoria salesiana lombardo-emiliana “San Carlo Borromeo” e partecipò a diversi Capitoli generale della congregazione. Nel 1999 è stato nominato superiore della Ispettoria di Milano (ha svolto l’incarico per sei anni) e successivamente nel 2006 Ispettore dell’Ispettoria salesiana “San Marco” di Venezia, che gestisce diverse case salesiane tra il Triveneto, la Romania e la Moldavia. Dal 2014 era stato Superiore della Visitatoria dell’Università Pontificia Salesiana di Roma

L’arrivo a Chiari sei anni fa

A Chiari arrivò nel 2021, prendendo le redini dell’opera salesiana di San Bernardino, una delle più importanti della zona, che raccoglie e forma migliaia di studenti. Alcune settimane fa don Eugenio Riva era stato ricoverato in un hospice di Brescia, a causa del riacutizzarsi di una malattia che l’aveva colpito. Stamattina, domenica 22 marzo, la notizia della scomparsa.

Lutto nel mondo dei Salesiani

Di questa mattina l’annuncio, affidato ad una nota dell’Istituto.

“Celebriamo nella fede il suo ritorno alla Casa del Padre, dove può finalmente godere della pace eterna – scrivono dall’Istituto – Con consapevolezza e serenità, don Eugenio completa così il suo pellegrinaggio terreno e noi lo affidiamo alla misericordia del Signore”.