Chiari perde il suo pugile: domani l'ultimo saluto a Pedro

E' un addio doloroso per la città di Chiari e per il mondo della boxe in generale. Si è spento a 71 anni Pietro Carlo Pedrinelli, semplicemente Pedro per chiunque lo conoscesse. La battaglia della malattia è stata troppo grande anche per lui che nella vita non si è mai arreso.

Un uomo che fermo non ci sapeva stare: oltre allo sport, il clarense nella sua vita aveva avuto mille passioni e si era speso in altrettanti mestieri: ristoratore, buttafuori, pr e tanto altro ancora. Tanti gli amici "vip" che aveva portato talvolta anche in città.

L'ultimo saluto

Pedrinelli lascia due fratelli e la sorella, ma anche tantissimi amici e conoscenti. In questi giorni riposa alla Casa del Commiato di Michele Mombelli e domani, in Duomo alle 15.30, sarà celebrato l'ultimo saluto.