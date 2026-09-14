Chiari, palio delle Quadre, Villatico conquista la 48ª edizione: i rossi strappano il titolo a Marengo

Piazza Zanardelli e le vie del centro hanno fatto da cornice alla serata finale, tra spettacolo, agonismo e una straordinaria partecipazione di cittadini, famiglie e sostenitori delle quattro Quadre

Sabato 12 settembre 2026 si è svolta la tradizionale corsa a staffetta ha chiuso una settimana di eventi e festa che ha coinvolto tutta la città di Chiari.

La corsa finale premia Villatico

Si è conclusa sabato 12 settembre 2026 la 48ª edizione del Palio delle Quadre di Chiari, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti della tradizione cittadina. A mettere il sigillo sulla manifestazione è stata, come da tradizione, la spettacolare corsa a staffetta che ha visto sfidarsi le quattro Quadre cittadine: Cortezzano, Marengo, Villatico e Zeveto. A conquistare il Palio sono stati i rossi della Quadra Villatico, protagonisti della staffetta finale e capaci di riportare il titolo nella propria contrada. Una vittoria che consente a Villatico di strappare il Palio ai verdi della Quadra Marengo, vincitori della precedente edizione. La corsa ha regalato il consueto mix di agonismo, tensione ed entusiasmo, con il pubblico a seguire ogni fase della competizione e a sostenere gli atleti in gara. Al termine, è stata dunque Villatico a poter festeggiare la conquista della 48ª edizione.

Una settimana di festa per tutta Chiari

La tradizionale staffetta ha rappresentato il momento conclusivo di una settimana ricca di appuntamenti, durante la quale Chiari si è trasformata, ancora una volta, in una grande festa a cielo aperto. La serata finale ha preso il via con lo spettacolo teatrale curato dal Gruppo Teatro Quadre e dalla Piccola Accademia San Bernardino, prima di lasciare spazio all’appuntamento più atteso, quello con la corsa per l’assegnazione del Palio. Piazza Zanardelli e le vie di Chiari sono state animate da cittadini, famiglie e sostenitori, confermando il forte legame che da quasi mezzo secolo unisce la manifestazione alla comunità clarense. Un appuntamento capace di coinvolgere non soltanto gli atleti e i rappresentanti delle quattro Quadre, ma un’intera città che ogni anno torna a vivere questa tradizione con entusiasmo e partecipazione.

Il ringraziamento del sindaco

La vittoria di Villatico chiude così la 48ª edizione, ma lascia spazio già all’attesa per il prossimo appuntamento. Il Palio delle Quadre tornerà infatti il prossimo anno con la sua 49ª edizione, nel segno di una tradizione che continua a rappresentare uno dei momenti più identitari e partecipati della città.

“Rinnoviamo i complimenti alla Quadra Villatico per la splendida vittoria e rivolgiamo un lunghissimo applauso a tutte e quattro le Quadre – Cortezzano, Marengo, Villatico e Zeveto – per la passione, la dedizione e il grande lavoro svolto durante tutta la settimana. -ha detto il sindaco di Chiari, Gabrriele Zotti – Un grazie di cuore va ai volontari, agli atleti, alle forze dell’ordine, agli sponsor e a tutti coloro che dietro le quinte hanno reso possibile questo fantastico evento. La tradizione continua a battere forte nel cuore della nostra città. Arrivederci al 49° Palio delle Quadre di Chiari”.

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