Una lite in centro a Chiari si è trasformata in un’operazione antidroga: per un 28enne di origini tunisine, fermato ieri sera (domenica 7 settembre 2025) in viale Mellini sono scattate le manette.

Chiari, lite in centro: 28enne arrestato con cocaina e hashish

I carabinieri sono intervenuti in via Mellini dopo la segnalazione di una furibonda lite tra due uomini. Ma dai controlli effettuati sui soggetti è emerso ben altro: calmati i contendenti, i militari hanno proceduto ai controlli, scoprendo nel marsupio del 28enne tunisino un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: 160 grammi di cocaina, dal valore stimato di circa 16mila euro, 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 429 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Arrestato, l’uomo è stato condotto davanti all’Autorità Giudiziaria che questa mattina ha convalidato la misura e disposto la custodia in carcere.

Quello di ieri è il secondo arresto per droga a Chiari in pochi giorni, segno dell’intensificarsi dei controlli e delle indagini per smantellare la rete di distribuzione degli stupefacenti nella zona.