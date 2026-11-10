Chiari, la Microeditoria supera quota 10mila presenze: tre giorni nel segno dei libri e delle idee

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Decine di incontri con protagonisti del giornalismo, della scienza e della cultura hanno trasformato la manifestazione in una grande piazza di confronto, confermando il ruolo nazionale dell’appuntamento clarense

Un successo di pubblico per la rassegna

Oltre 10mila presenze in tre giorni, più di novanta editori indipendenti e un ricco programma di appuntamenti dedicati alla cultura, all’informazione e alla divulgazione. Si chiude con un bilancio estremamente positivo la XXIV edizione della Rassegna della Microeditoria Italiana, che dall’8 novembre 2026 ha riportato Chiari al centro del dibattito culturale nazionale, trasformando Villa Mazzotti Biancinelli in una grande piazza delle idee e della lettura. Secondo le prime stime organizzative, sono state oltre 10mila le presenze complessive registrate durante la manifestazione, con visitatori arrivati non soltanto da tutta la Lombardia, ma anche da numerose altre regioni italiane. Numeri che confermano la capacità della Microeditoria di intercettare un pubblico ampio e trasversale, composto da appassionati di libri, famiglie, lettori, addetti ai lavori e curiosi. Un risultato significativo per una manifestazione che, giunta alla sua ventiquattresima edizione, continua a crescere e a consolidare la propria identità, valorizzando il mondo dell’editoria indipendente e offrendo spazio a realtà editoriali che rappresentano una componente preziosa del panorama culturale italiano.

Villa Mazzotti, casa delle idee

Anche quest’anno Villa Mazzotti Biancinelli si è confermata il cuore pulsante della rassegna. Gli spazi della dimora storica clarense hanno accolto oltre novanta editori indipendenti, dando vita a un percorso tra pubblicazioni, progetti editoriali, proposte letterarie e nuove idee. Una vetrina importante per le piccole case editrici, che attraverso la Microeditoria hanno avuto l’opportunità di incontrare direttamente il pubblico e far conoscere cataloghi e produzioni spesso lontani dai circuiti della grande distribuzione. A fare da cornice all’esposizione libraria, un programma articolato in decine di incontri, con alcuni tra i più autorevoli protagonisti del giornalismo, della scienza e della cultura italiana. Un calendario pensato per favorire il confronto e la circolazione delle idee, affrontando temi differenti e mettendo in dialogo esperienze, competenze e punti di vista. La manifestazione, realizzata sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura (Cepell), ha così ribadito la propria vocazione: non soltanto una mostra mercato dedicata ai libri, ma un appuntamento culturale capace di costruire relazioni, stimolare riflessioni e avvicinare nuovi lettori al mondo della pubblicazione indipendente.

Una manifestazione che guarda al futuro

Il bilancio della XXIV edizione consegna dunque agli organizzatori un risultato incoraggiante, sia sul fronte della partecipazione sia per quanto riguarda la capacità di mantenere Chiari al centro di una rete culturale che supera i confini provinciali e regionali. Le oltre 10mila presenze rappresentano un riconoscimento importante per il lavoro portato avanti nel corso degli anni e testimoniano quanto sia ancora forte l’interesse nei confronti dei libri e delle occasioni di approfondimento dal vivo. In un panorama editoriale in continua trasformazione, la Microeditoria continua a scommettere sul valore delle piccole realtà, sulla pluralità delle voci e sulla possibilità di incontrarsi attorno alla cultura.

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