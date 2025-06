Chiari, la Locale sgombera un garage occupato abusivamente.

Questa mattina (venerdì 6 giugno 2025) gli agenti della Polizia Locale di Chiari, in collaborazione con i Carabinieri, hanno effettuato un'operazione di controllo in un garage privato di via Caravaggi 1. Il tutto a seguito di una segnalazione che evidenziava l'occupazione abusiva da parte di alcuni clandestini.

All'interno del locale gli agenti della Polizia Locale hanno scovato tre soggetti che sono stati accompagnati nella stazione dei carabinieri di Chiari per le procedure di identificazione ed i necessari accertamenti. Uno dei tre soggetti ha opposto resistenza alle Forze dell’Ordine ed è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria.

Operazione congiunta