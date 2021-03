Un risveglio triste per la città. Ieri sera si è spento Fausto Manenti, alpino e volontario della Croce Bianca. E’ stato anche presidente della Quadra Villatico.

Chiari in lutto per un volontario d’oro

Un uomo buono, sempre sorridente. Una persona della quale si sentirà la mancanza. Si è spento ieri sera Fausto Manenti, purtroppo la malattia lo ha portato via all’età di 68 anni. Fausto è stato un membro attivo degli Alpini e della Croce bianca di Chiari. Un volontario instancabile, sempre pronto a dare il suo contributo. In passato è stato anche presidente della Quadra Villatico. Si è sempre dato da fare per gli altri e non si è mai tirato indietro quando c’era bisogno di dare una mano. Alle varie iniziative, la sua risposta è sempre stata “presente”.

Le esequie

Fausto Manenti riposa alla Casa del Commiato di Michele Mombelli. Le esequie saranno celebrate sabato pomeriggio intorno alle 16 (seguiranno informazioni sulla chiesa). Lascia la compagna Nicoletta, il figlio Andrea e tutte le persone che gli hanno voluto bene, tra cui il gruppo delle Penne nere di Chiari e i militi della Croce bianca.