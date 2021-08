La città piange nonna Armida Carbone. E' venuta a mancare circondata dall'affetto dei suoi cari all'età di 105 anni.

Chiari in lutto per nonna Armida: aveva 105 anni

Aveva spento 105 candeline il 14 agosto, ma questa mattina, purtroppo, nonna Armida si è spenta. La sua è stata un'esistenza lunga e piena. Dopo tutte quelle che ha passato nella vita, due guerre comprese, se n'è andata circondata dall'affetto dei suoi cari (tutta la famiglia, ma in particolare la figlia Francesca e gli amatissimi nipoti) che in questi anni non l'hanno mai lasciata sola.

Il funerale

Armida Carbone è stata trasferita alla Casa del Commiato di Michele Mombelli, in via Rudiano. Le esequie, invece, si terranno domani pomeriggio (venerdì) alle 16 in Duomo.

Sull'edizione di ChiariWeek in edicola da domani, venerdì 26 agosto, l'articolo completo.