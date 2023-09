Un lutto ha colpito la città di Chiari nel suo giorno di festa per eccellenza, si è spento a 83 anni Alberto Cenini, ex sindaco di Chiari.

Chiari in lutto per l'ex sindaco Alberto Cenini

Al fermento della corsa del Palio si è aggiunto anche un sentimento di tristezza condiviso, quello per la perdita di un uomo che tanto si è speso per la comunità. Si è spento l'ex sindaco Alberto Cenini, primo cittadino dal 1985 al 1995. Commercialista, uomo integro e di sani principi, ha svolto il suo doppio mandato con impegno e rispetto per la città. Attento e presente, è stato un sindaco apprezzato e che ha lasciato il segno.

I funerali e la veglia

Alberto Cenini riposa in attesa delle esequie alla Casa del Commiato di Michele Mombelli, in via Rudiano. La veglia sarà celebrata domani sera, domenica, alle 19.30. I funerali, invece, saranno officiati lunedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria.

La comunità si unisce al lutto della moglie Silvana, dei figlie e dei parenti tutti.

L'intervento dell'Amministrazione

Anche l'Amministrazione ha espresso il suo cordoglio: