Cordoglio in città per la morte di Gervasio Metelli del Vivaio La Cascina. L'uomo, venuto a mancare a 65 anni, era molto conosciuto oltre che per la sua professione anche per la sua cittadinanza attiva.

Chiari in lutto per la scomparsa di Gervasio Metelli

Quante volte lo si vedeva trasportare le piante a destra e sinistra. Il suo, infatti, è un volto davvero conosciuto in città. Si è spento a soli 65 anni Gervasio Metelli del Vivaio La Cascina di via Cologne. L'uomo è venuto a mancare circondato dai suoi cari a causa della malattia che da qualche mese lo aveva colpito. Immenso è sempre stato il suo impegno per gli altri e non sono mai mancate le collaborazioni nemmeno con Le Botteghe di Chiari. Metelli, infatti, ha fatto molto per la sua città.

I funerali e le esequie

Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i figli Stefano, Paolo e Francesca con i rispettivi compagni di vita, i fratelli, le sorelle, le amatissime nipoti e tutti i parenti. I funerali avranno luogo lunedì alle 16 in Duomo partendo dalla Casa del Commiato di Michele Mombelli in via Rudiano. Qui ci si potrà anche recare per salutare il caro Gervasio Metelli.