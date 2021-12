Tragedia

Aveva solo 48 anni. Oggi pomeriggio le esequie in Duomo alle 14.30.

Andrea Navoni non c'è più, se n'è andato improvvisamente nel giorno dell'Immacolata. Aveva solo 48 anni. Oggi pomeriggio, alle 14.30, le sue esequie saranno celebrate in Duomo.

Chiari in lutto per la prematura scomparsa di Andrea Navoni

Intelligente, impegnato, attivo. Marito e padre di due figli. Andrea Navoni si è spento a soli 48 anni. Improvvisamente. Lasciand o un vuoto enorme. Vicino alla politica e al basket, ha anche avuto una passione per il giornalismo. Laureato in Legge, era poi diventato manager nel settore del benessere e della naturopatia, è anche stato un punto di riferimento al Caf. È stato anche segretario del circolo di Rifondazione comunista di Chiari alla fine degli anni '90. Un uomo buono, sempre disponibile per gli altri. Una di quelle persone che hanno lasciato il segno e che mancheranno infinitamente.

Le esequie

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 14.30, in Duomo. La città si è stretta intorno alla moglie Chiara, ai due figli, ai genitori e alla sorella. La salma ha riposato in questi giorni alla Casa del Commiato di Michele Mombelli dove in molti sono andati a fare visita.