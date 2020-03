Chiari in lutto per la morte dell’ex presidente della Young Boys. Giovanni Facchetti si è spento ieri, 17 marzo, lasciando nello sconforto la sua famiglia e la comunità.

Giovanni Facchetti si è spento ieri, 17 marzo. La notizia della sua scomparsa ha gettato tutti nello sconforto. Se n’è andato in silenzio, ma la sua assenza peserà tantissimo. Facchetti, molto conosciuto in città, ma soprattutto al San Giovanni dove abitava con la famiglia. In tantissimi però lo ricorderanno per il suo ruolo di presidente della Young Boys, storica società calcistica dell’oratorio Centro Giovanile 2000.

In ottemperanza al Dpcm, una breve cerimonia verrà effettuata venerdì 20 al cimitero di Chiari (chiuso al pubblico) solo per i parenti stretti.

