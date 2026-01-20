Chiari in lutto per Andrea Lorini, bodybuilder e allenatore nelle palestre: aveva 48 anni

Il cuore ha ceduto mentre dormiva, per lui non c'è stato nulla da fare: a trovarlo, nel letto del suo appartamento, è stata la madre

Si è spento improvvisamente all’età di 48 anni Andrea Lorini, di Chiari, ex bodybuilder e coach molto conosciuto nelle palestre del territorio. L’uomo si è spento nel sonno, nel suo appartamento: a fare la drammatica scoperta, nella mattinata di martedì 20 gennaio, è stata la madre. Inutili purtroppo i soccorsi: per Andrea non c’era già più nulla da fare.

Bodybuilder e allenatore nelle palestre, Chiari piange Andrea Lorini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagna di Chiari. La morte, stando agli accertamenti, è stata ricondotta a cause naturali: un infarto fulminante, una tragedia improvvisa che ha lasciato attonita l’intera comunità.

La notizia si è diffusa rapidamente a Chiari, dove Lorini viveva e aveva lavorato a lungo nel mondo del fitness. In passato aveva operato negli spazi della The Gym Game, un tempo attiva in via Brescia, ed era stato coach alla Planet Fitness & Wellness di Coccaglio. Un punto di riferimento per tanti appassionati di palestra, che in lui avevano trovato non solo un allenatore, ma anche una guida. Più volte protagonista sulle pagine di ChiariWeek, Andrea aveva raccontato con orgoglio le sue imprese sportive. Tra i risultati più importanti, la medaglia di bronzo ai Campionati IFBB 2017 a Roma, nella categoria 90 chili, uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito internazionale, e il terzo posto al Campionato Italiano Master IFBB «+90 kg» nel 2018, sempre nella Capitale.

Giovedì i funerali

«Ciao Andrea, grazie per averci fatto innamorare della palestra e per aver creduto in noi», è uno dei tanti messaggi inviati dagli amici. Parole che raccontano l’affetto e la stima di chi lo ricorda come una persona profondamente innamorata dello sport e del bodybuilding.

Andrea Lorini lascia la madre Gaia, due figli e tutti i parenti, ai quali si stringe l’abbraccio dell’intera comunità. I funerali saranno celebrati giovedì 22 gennaio nel Duomo dei Santi Faustino e Giovita. Il corteo funebre partirà dalla Casa del Commiato Mombelli, in via Rudiano. La veglia di preghiera è in programma mercoledì alle 19.30.