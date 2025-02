Chiari, il mezzo agricolo si ribalta: feriti il titolare dell'azienda e la sua compagna

Ambulanza, Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in via Roccafranca, a Chiari, per un infortunio lavorativo avvenuto nell'azienda Agricola San Fermo. Due i feriti, il titolare 40enne e la compagna di 47 anni, ma non sono gravi.

Il mezzo agricolo si ribalta: feriti il titolare dell'azienda e la sua compagna

L'infortunio è avvenuto poco dopo le 17. Stando alle prime ricostruzioni la coppia stava lavorando a bordo di un mezzo agricolo, quando si è ribaltato: i due sono rimasti schiacciati sotto il macchinario. Subito è scattato l'allarme: sul posto sono intervenuti i volontari dell'ambulanza di Trenzano, l'automedica da Orzinuovi e i Vigili del Fuoco volontari di Chiari, che hanno aiutato i soccorritori a liberare i feriti. Il titolare e la sua compagna sono stati affidati alle cure dell'ambulanza e dell'elisoccorso, atterrato poco distante, ma per fortuna non sono rimasti gravemente feriti. Sono stati trasportati agli Spedali Civili e in Poliambulanza, entrambi in codice giallo.

I Carabinieri della Compagnia di Chiari e il personale di Ats sono al lavoro per gli accertamenti del caso.

Dove è avvenuto l'infortunio