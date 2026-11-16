Chiari, il Gruppo Sportivo Santellone conquista il torneo dell’oratorio

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In finale i vincitori hanno superato 5-2 l’SDC 2002. Sul podio anche la Triplice Alleanza e i Papponi. Il torneo è dedicato alla memoria di Domenico Ambrosini, Barbara e Lorenzo Reccagni e Cristina Moletta

Il Gruppo Sportivo Santellone trionfa in finale

Il Gruppo Sportivo Santellone si è aggiudicato ieri, domenica 15 novembre, l’edizione 2026 dello storico Torneo di calcio dell’Oratorio del Santellone a Chiari. La manifestazione, che accompagna da oltre cinquant’anni la vita della comunità clarense, si è svolta tra settembre e novembre, confermandosi un appuntamento capace di unire sport, amicizia e partecipazione. A conquistare il primo posto è stata proprio la formazione del Gruppo Sportivo Santellone, che nella finalissima ha avuto la meglio sull’SDC 2002 con il punteggio di 5-2. A quest’ultima squadra è andato dunque il secondo posto.

Triplice Alleanza sul podio

Combattuta anche la sfida per il terzo gradino del podio. Ad avere la meglio è stata la Triplice Alleanza, che ha superato i Papponi con il risultato di 5-4, conquistando così la medaglia di bronzo. Quarta posizione per i Papponi, protagonisti comunque di un torneo che ha coinvolto diverse formazioni e animato i mesi autunnali dell’oratorio. Alle finali hanno preso parte anche il vicesindaco Roberto Campodonico e l’assessore allo Sport Roberto Goffi, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale a una manifestazione profondamente radicata nel territorio.

Una tradizione che custodisce la memoria

Il torneo rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva. Da oltre mezzo secolo è un’occasione di incontro per la comunità e mantiene vivo il ricordo di Domenico Ambrosini, conosciuto come Cica, di Barbara e Lorenzo Reccagni e di Cristina Moletta, persone alle quali la manifestazione è profondamente legata. Un risultato reso possibile soprattutto dall’impegno di Luigi Salvi, che da oltre cinquant’anni porta avanti l’organizzazione della manifestazione, insieme alle famiglie che hanno contribuito con i premi, agli sponsor, agli organizzatori e a tutti i partecipanti. Un patrimonio di sport e socialità che continua a rinnovarsi anno dopo anno, dimostrando come il calcio possa essere anche uno strumento per rafforzare i legami e il senso di appartenenza a una comunità.

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