Quattro mezzi divorati dalle fiamme. E’ il bilancio dell’incendio scoppiato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo nel parcheggio sotterraneo del Complesso Borgo Marenzio, a Chiari. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Chiari, fiamme nel parcheggio sotterraneo: quattro veicoli distrutti

Stando ai primi accertamenti, il rogo sarebbe scaturito dal cortocircuito di un’autovettura (una Smart) parcheggiata al secondo livello del complesso, in via Consorzio Agrario. Il fuoco in poco tempo ha divorato il mezzo, estendendosi anche ad altre due automobili e a un furgone che si trovavano accanto. Allertati, i Vigili del fuoco del comando di Brescia sono intervenuti sul posto per spegnere l’incendio. I veicoli sono stati completamente distrutti, ma nessuno è rimasto ferito. Anche lo stabile, a parte il fumo sprigionato dalle fiamme, non ha subito danni. E’ stato dichiarato agibile.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari, per gli accertamenti del caso.