Chiari, esce di strada a poca distanza dalla sua abitazione

É accaduto questa mattina (domenica 30 maggio) pochi minuti dopo le 8.30 nel comune di Chiari.

Nessun altro veicolo risulta essere coinvolto

Per cause ancora al vaglio della polizia stradale un uomo alla guida della sua auto (una Ford Focus) lungo la spbs11 nel comune di Chiari, sembra aver perso il controllo della stessa finendo fuori strada proprio a poca distanza dalla meta, la sua abitazione. Nessun altro veicolo risulta essere coinvolto.

L’arrivo dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato in codice rosso (il che evidenzia una situazione seria) sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della compagnia di Chiari, la Polizia Stradale di Brescia, i Vigili del Fuoco di Brescia e l’ambulanza.

Non è stato necessario il ricovero

Tanta paura ma per fortuna nulla di grave. Una volta giunti sul posto i soccorsi hanno potuto constatare le non preoccupanti condizioni nelle quali imperversava l’autista, contrariamente a quanto all’inizio si era pensato. Una volta recuperato infatti, per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.