Chiari e Coccaglio in lutto per il professor Mombelli. La notizia ha lasciato tutti sconvolti. Si è spento a 69 anni.

Lutto per il professor Mombelli

E’ stata una doccia fredda per centinaia di alunni, per i colleghi docenti e per tutto il mondo della scuola. Si è spento ieri, lunedì, a 69 anni, il professor Silvano Mombelli. Per anni ha insegnato educazione fisica all’Istituto Einaudi, era ormai in pensione da qualche anno.

Dal fare che poteva sembrare burbero, Mombelli era in realtà una persona molto buona e disponibile. Sempre pronto a stare dalla parte dei suoi alunni e a difenderli.

I funerali

I funerali avranno luogo domani pomeriggio, mercoledì, nella chiesa parrocchiale di Coccaglio, alle 16. Il professore riposa alla Casa del Commiato di Michele Mombelli in via Rudiano, a Chiari.