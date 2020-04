Chiari dice addio al fiorista Marco Mombelli. Una morte improvvisa, avvenuta questa notte, è che ha sconvolto l’intera comunità.

Chiari dice addio al fiorista Marco Mombelli

Con la sua famiglia molto amata e rispettata in città, ha confezionato meravigliosi fiori per tutti coloro che ne avessero bisogno. Era pronto in tutte le occasioni e la sua perdita peserà molto. Classe ’54, si è spento a 65 anni Marco Mombelli. Il clarense ha sempre svolto il ruolo di fiorista e il suo chiosco, situato davanti al cimitero di Chiari. E’ venuto a mancare improvvisamente, a seguito di un malore, questa notte.

Mancherà davvero tanto alla comunità che si stringe alla famiglia.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE