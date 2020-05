Chiari: dalla mozione al video per il corretto smaltimento dei Dpi. Il breve clip è stato realizzato dal Pd, la mozione (con l’appoggio di tutta la maggiornanza) sarà discussa domani in Consiglio comunale.

Dalla mozione al video per lo smaltimento dei Dpi

Un videoclip realizzato a seguito della presentazione della mozione sullo smaltimento dei Dpi. E’ stato diffuso oggi. Del tema invece se ne discuterà domani in Consiglio.

Il tema

La sicurezza di ognuno di noi è importante. Il virus non è scomparso e dunque è necessario che ognuno di noi si tuteli. Mascherine e guanti devono infatti essere all’ordine del giorno e, purtroppo, lo è diventato anche il loro abbandono. In tutto il Mondo, così come a Chiari, vengono spesso trovati fuori dai supermercati, per le vie e nelle campagne ed è impossibile non vederli. Il punto è che però, il continuo abbandono di dispositivi individuali, mettere a rischio l’ambiente.

Proprio in questi giorni, in linea con il tema di attualità, i consiglieri di maggioranza hanno infatti firmato una mozione a favore di una «campagna di sensibilizzazione contro la dispersione dei dispositivi di protezione individuale».

A dare lo spunto è stato il Partito democratico: «La mozione è stata proposta da noi ed ha subito raccolto l’adesione dei nostri colleghi di maggioranza – ha commentato il capogruppo Ludovico Goffi – Crediamo di fondamentale importanza far si che non ci si dimentichi di un’altra grande emergenza in atto, quella climatica ed ambientale». Per questo è stata firmata anche da Per una Chiari Virtuosa, Chiari al Centro, Patto per Chiari insieme e dal consigliere indipendente Ermanno Pederzoli.

«Considerata l’attuale situazione di emergenza dovuta alla diffusione del virus ed il protrarsi della stessa nei mesi a venire, considerato che i Dpi sono uno strumento di fondamentale importanza per la salvaguardia delle vite umane, indispensabili al fine di evitare la diffusione del contagio – recita la mozione – Avendo purtroppo rilevato un frequente abbandono di tali dispositivi, rappresentando un forte danno ambientale e al contempo un problema di igiene e sicurezza sanitaria e appreso da recenti studi del Politecnico di Torino una stima di impiego di circa un miliardo di mascherine al mese, alla luce di queste considerazioni, il consiglio comunale impegna il sindaco e la Giunta ad avviare una campagna di sensibilizzazione “contro la dispersione dei dispositivi di protezione individuale”, attraverso i propri canali mediatici, finalizzata ad un corretto smaltimento di tutti i dispositivi di protezione Individuale».

L’invito al sindaco Massimo Vizzardi e alla sua squadra è di chiede di «lavorare di concerto con la società partecipata Chiari Servizi affinché tale campagna possa ottenere ampia risonanza e che si ipotizzino, come per lo smaltimento dei rifiuti, giuste sanzioni per eventuali trasgressori – hanno spiegato i consiglieri».