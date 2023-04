Chiari: centrato il 5 al Superenalotto, vinti oltre 25mila euro

La Dea Bendata a ha fatto scalo a Chiari.

Chiari, una Pasqua fortunata: vinti 25.715 euro

Ieri mattina (venerdì 7 aprile 2023) è stato infatti centrato il "5" al Superenalotto nel bar di via Milano, vinti ben 25.715 euro. Un bel regalo di Pasqua per il fortunato (o la fortunata) della quale non si sa nulla, solo che è si tratta di un cliente abituale del bar.

Una grande festa...con la speranza che altre giocate vincenti si ripetano in futuro

Di certo la notizia di una vincita è sempre un momento di grande festa anche per i titolari dell'attività che ha venduto la giocata vincente....con la speranza che se ne ripetano in futuro.