Chiari: celebrazioni per il 25esimo anniversario dalla morte del Carabiniere Scelto Massimo Urbano - Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria.

Celebrazioni a Chiari

Si è tenuta questa mattina (venerdì 7 marzo 2025) la cerimonia commemorativa in occasione della ricorrenza del 25esimo anniversario dalla morte del Carabiniere Scelto Massimo Urbano - Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria – in servizio all’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Chiari, deceduto nell’adempimento del dovere in data 7 marzo 2000 durante l’inseguimento di due autovetture rubate, tragicamente conclusosi con uno scontro mortale che vide coinvolte una delle due auto in fuga e l’autoradio condotta dal Carabiniere appena 28enne.

I partecipanti

Alla celebrazione hanno presenziato i famigliari del Carabiniere, i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale di Brescia e Comunale di Chiari e Urago d’Oglio, oltre a diversi sindaci dei comuni limitrofi, i delegati delle varie sezioni combattentistiche e d’armi del territorio ed una nutrita rappresentanza degli alunni della scuola media statale A.Toscanini di Chiari che, intervenendo nella commemorazione, hanno voluto mettere in risalto la figura del Militare quale esempio di abnegazione al servizio. Durante la funzione è intervenuto poi il comandante della Legione Carabinieri Lombardia Generale De Riggi Giuseppe il quale, rivolgendosi soprattutto ai giovani presenti, ha messo in evidenza come il ricordo di un servitore delle istituzioni possa indirizzare la vita di tutti i cittadini. A conclusione delle cerimonia ha poi preso la parola il Prefetto della Provincia di Brescia che, prima della deposizione di una corona di alloro presso il cippo commemorativo collocato in Chiari Viale Bonatelli, ha voluto ringraziare l’Arma dei Carabinieri per il quotidiano impegno al servizio della comunità di cui, nel suo estremo sacrificio, è vivido esempio il Carabiniere Scelto Massimo Urbano.