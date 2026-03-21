Chiari, carabinieri oltre il dovere: le storie che fanno la differenza

Sono le storie di chi va oltre: oltre gli orari, oltre il lavoro ordinario, oltre il minimo indispensabile. Ma non oltre la divisa. Perché fare il carabiniere, in fondo, significa proprio questo. Indossare non solo l’uniforme, ma anche i suoi valori, un modo di essere. O meglio, di esserci. È quello che i militari della Compagnia di Chiari dimostrano ogni giorno: nei controlli e nella sicurezza del territorio, nella lotta alla criminalità, nelle indagini e nelle operazioni speciali. Ma, in fondo, cosa c’è di più speciale dei piccoli gesti? Come aiutare una ragazzina rimasta sola. O una donna anziana che, dopo un ricovero in ospedale, non sapeva come tornare a casa. Sono le protagoniste di queste storie, insieme ai carabinieri e alle carabiniere che hanno contribuito a scriverne il lieto fine. Vicende che, oggi più che mai – in un mondo spesso segnato dall’indifferenza – vogliamo e dobbiamo raccontare.

Sara non è più da sola

L’adolescenza è un’età strana: già grandi per essere considerati bambini, ancora piccoli per ragionare e comportarsi come gli adulti. A quell’età si studia, si cresce, si fanno le prime esperienze. Si sbaglia, si cerca il proprio spazio e la propria autonomia, a volte con qualche capriccio. Si fanno tante cose. Ma non si dovrebbe finire in ospedale per un ceffone di troppo ricevuto dalla propria madre. È così che i carabinieri della stazione di Castrezzato, la sera del 1° marzo, hanno conosciuto Sara (il nome è di fantasia, ndr). In un bar, con il naso sanguinante e una richiesta di aiuto: «Io, con mia mamma, non ci voglio più stare».

Prima c’è la prassi, prevista dal Codice Rosso. Dopo la segnalazione, la minore – iscritta a una scuola del territorio, ma senza una rete famigliare se non il genitore in questione – è stata allontanata dalla madre e trasportata in ospedale per le cure del caso. È rimasta ricoverata per oltre dieci giorni, prima di essere collocata in una struttura protetta.

E poi c’è il cuore. Il valore aggiunto del lavoro dei carabinieri, che non si sono limitati a guardare Sara: l’hanno vista, per davvero. Non come l’ennesima pratica da compilare e archiviare su una scrivania, ma come una persona, che da un giorno all’altro si era ritrovata senza nulla. Nemmeno i suoi vestiti. Una ragazzina da proteggere, aiutare e ascoltare. Così, accanto al personale ospedaliero e agli assistenti sociali, in quei giorni in pediatria c’erano anche i carabinieri di Castrezzato. Hanno recuperato i suoi libri di scuola, le hanno portato dei vestiti, un computer portatile per studiare e altri libri da leggere. Sono andati a trovarla, in borghese, nel tempo libero dai turni. Hanno parlato, riso, scherzato con lei, come fanno i genitori, i fratelli, gli amici. Allora – come adesso – non l’hanno mai lasciata sola.

Un passaggio verso casa

Stessa morale, stessa divisa – questa volta quella di una marescialla in servizio alla stazione di Chiari – e anche lo stesso luogo: l’ospedale della città. La carabiniera, a gennaio, si trovava nella struttura per un servizio quando è stata avvicinata da una donna ultraottantenne. Era stata ricoverata dopo una caduta in bicicletta: stava bene, ha raccontato, ma non sapeva come tornare a casa senza disturbare il figlio, che in quel momento era al lavoro fuori provincia. «Mi aspetti qui, la vengo a prendere io», è stata la risposta. Detto fatto. Finito il turno, con la propria auto, la marescialla è tornata in ospedale. Ha aspettato che l’anziana venisse dimessa e poi l’ha accompagnata a casa. Sana e salva.

Sono piccole storie, è vero. Non cambieranno il mondo. Ma raccontano il vero volto dell’Arma: quello delle sue donne e dei suoi uomini, con i vari gradi e le divise, ma uniti da un unico obiettivo – il bene della comunità. Non solo per senso del dovere, ma per una profonda umanità e spirito di sacrificio.

Lo racconta la storia di Massimo Urbano, il carabiniere scelto morto in servizio 26 anni fa, che l’Arma e la comunità di Chiari hanno ricordato la scorsa settimana. E così le benemerenze civiche che il Comune, in occasione dei patroni di febbraio, ha consegnato alla Compagnia e alla Stazione territoriale dell’Arma.

Ma è proprio in questi gesti, spesso silenziosi e lontani dai riflettori, che si misura la reale vicinanza dei carabinieri ai cittadini. Non solo presidio di legalità, ma presenza quotidiana nei momenti di bisogno: accanto alle persone, nelle difficoltà come nella normalità della vita di ogni giorno.