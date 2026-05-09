E' la terza edizione del triangolare tra la rappresentanza dei militari e le squadre degli Istituti Einaudi di Chiari e Marzoli di Palazzolo

Legalità, sport e dialogo con i giovani: a Chiari si è chiusa la terza edizione di “Insieme per la Legalità”, il progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri per rafforzare il legame tra Istituzioni e nuove generazioni attraverso educazione civica, confronto e valori condivisi. Questa mattina, sabato 9 maggio, il Centro sportivo di Chiari è stato teatro dell’ultimo atto dell’iniziativa, un triangolare con la partecipazione delle squadre degli Istituti superiori Einaudi di Chiari e Marzoli di Palazzolo sull’Oglio.

Chiari, Carabinieri e studenti scendono in campo “per la legalità”

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di favorire tra gli studenti una cultura del rispetto delle regole, della partecipazione attiva e della responsabilità civile. L’impegno dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito del progetto va oltre il semplice momento sportivo, inserendosi in un più ampio percorso di accompagnamento e crescita dei ragazzi. Durante la mattinata, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è stato ribadito il ruolo dei militari quali interlocutori vicini ai giovani, punti di riferimento e “fratelli maggiori” capaci di trasmettere fiducia nelle Istituzioni e senso di comunità.

Cuore della giornata è stato il torneo di calcio tra le rappresentative studentesche e i militari dell’Arma, utilizzato come strumento educativo per trasmettere il valore delle regole e del rispetto reciproco. Arbitro per l’occasione, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Chiari, il maggiore Michele Capone, ha sottolineato come la legalità debba essere vissuta ogni giorno, dentro e fuori dal campo:

“Proprio come in campo, anche nella vita non esiste vera libertà senza regole condivise. Le Istituzioni e i giovani giocano nella stessa squadra contro l’indifferenza e l’illegalità”.

La manifestazione si è conclusa con il rinnovato impegno dell’Arma dei Carabinieri a proseguire il percorso educativo avviato, affinché i valori emersi durante la giornata — collaborazione, rispetto e senso civico — possano accompagnare gli studenti ben oltre il contesto sportivo.