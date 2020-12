Chiari, ragazzino di 10 anni investito da un’auto

Un ragazzino di 10 anni è stato investito da un’auto a Chiari, in prossimità della rotonda che incrocia viale Mellini con via Mazzini.

Ragazzino di 10 anni investito da un’auto

E’ successo poco fa in prossimità della rotonda che incrocia viale Mellini con via Mazzini, la strada davanti all’ospedale. Non è ancora stata chiarita la dinamica del sinistro, le Forze dell’Ordine si stanno recando sul posto per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza unica) a essere coinvolto è stato un ragazzino di 10 anni, investito da una Citroën: l’automobilista si è immediatamente fermato per aiutarlo, seguito poco dopo da un’ambulanza dei volontari della Croce Verde di Orzivecchi.

Le condizioni del ragazzino non sembrano essere gravi. Il 10enne accusava dolore, ma è sempre rimasto cosciente mentre gli operatori lo controllavano, rassicurandolo.

L’incidente ha avuto anche ripercussioni sul traffico, bloccato a causa del mezzi di soccorsi sulla carreggiata.