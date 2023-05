Chiari: bimba investita sulle strisce pedonali

Bimba investita sulle strisce pedonali a Chiari.

Preoccupazione nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 3 maggio 2023) a Chiari. E' successo in viale Mellini, davanti alla scuola primaria. Ad intervenire sul posto la Polizia Locale che sta cercando di capire cosa sia accaduto dato che, in quel momento, era presente anche la volontaria che gestisce il traffico negli orari di uscita degli alunni da scuola. A giungere sul posto per prestare le prime cure alla piccola, i soccorsi in codice giallo. Tutto il mondo della scuola (tra cui il dirigente, la vicaria e numerosi insegnanti) si è subito precipitato sul luogo dell'accaduto una volta ricevuta la notizia. Fortunatamente la bambina era vigile ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Dove si è verificato il sinistro

La bambina stava raggiungendo la famiglia

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 12 in codice giallo in Viale Mellino Mellini 25. Da una prima ricostruzione sembra che la bambina stesse raggiungendo la famiglia dall'altra parte della strada. La donna che in quel momento si trovava al volante, visibilmente spaventata e preoccupata, si è immediatamente fermata ed è rimasta a disposizione della Polizia.