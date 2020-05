Chiari: associazioni d’Arma in lutto per Ciccarello

Si è spento Giuseppe Ciccarello, carabiniere in pensione. Al lutto della famiglia si stringono tutte le associazioni d’Arma e la comunità.

Associazioni d’Arma in lutto per Ciccarello

Aveva spento 75 candeline a marzo. Si è spento, dopo aver lottato contro la malattia, Giuseppe Ciccarello. L’ex carabiniere, classe 1945, era molto attivo in città e non mancava mai alle manifestazioni. In passato era anche stato molto vicino alla Croce bianca. Era una persona molto riservata, ma dal cuore buono e sempre pronto a dare una mano agli altri. Tutte le associazioni d’Arma e la comunità si stringono intorno alla famiglia.

Le esequie

I funerali di “Beppe” saranno celebrati domani pomeriggio, martedì, alle 15 in Duomo.