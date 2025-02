Chiari, al via i lavori per la Casa di Comunità: modifiche ai percorsi interni e di accesso.

Al via i lavori per la Casa di Comunità a Chiari

Hanno preso il via nella mattinata di lunedì 11 febbraio 2025 i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità gestita da Asst Franciacorta a Chiari, in piazza Martiri della Libertà 25.

Le modifiche

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e lo svolgimento delle operazioni di cantiere, da lunedì 17 febbraio 2025 i percorsi interni e di accesso alla struttura (dal portone grande, davanti alle attività commerciali) subiranno alcune modifiche che permarranno fino alla conclusione dei lavori.

In primo luogo, l’accesso all’edificio avverrà unicamente attraverso il portone con il pilomat. Ci sarà quindi una sola entrata per gli utenti, il personale e tutti i fornitori autorizzati. I servizi di Protesica, Scelta Revoca e Commissione Invalidi proseguiranno le loro ordinarie mansioni, ma saranno accessibili dalla porta posta accanto al vano scala con ascensore (in fondo a sinistra del punto acqua cittadino).

Per quanto riguarda, invece, tutti i servizi posti al primo e al secondo piano, saranno accessibili dal vano scala della Scuola infermieri/Nuovo consultorio. Inoltre, verrà realizzato un varco di collegamento al primo piano tra il pianerottolo e il servizio di Assistenza domiciliare Integrata (ADI) in Cure Domiciliari (C-Dom).

Il divieto

Da Asst Franciacorta fanno sapere che:

"E’ fatto divieto assoluto di accedere alle aree di cantiere. I lavori sono finalizzati a offrire un servizio più idoneo alle esigenze dei cittadini e a migliorare gli ambienti della struttura".

