Chiari: a fuoco il tetto di una villetta a schiera, residenti evacuati

A fuoco il tetto di una villetta di Chiari, residenti evacuati. L’incendio è divampato nel primo pomeriggio, dalla canna fumaria dell’abitazione, ora dichiarata parzialmente inagibile.

Incendio a Chiari

L’allarme è scattato oggi (martedì 17 febbraio 2026), da un ex cascinale tra via Antonio Gramsci e via Togliatti. Sul posto sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco di Chiari, Palazzolo e Brescia, oltre ai carabinieri della sezione Radiomobile di Chiari e la Polizia Locale. Presente anche un’ambulanza. Non si conosce ancora l’esatta origine dell’incendio, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco stanno lavorando per contenere delimitare l’area dell’incendio evitando quindi che le fiamme, che hanno divorato una porzione di tetto in legno e coppi, si estendano ulteriormente. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti. Ingenti i danni. Le vie sono state chiuse per permettere ai mezzi di lavorare.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un vicino, che passando dalla zona residenziale ha visto il fumo e ha avvertito i residenti, due famiglie. Una signora è stata presa in cura dai soccorritori a causa del fumo inalato, ma le sue condizioni non destano preoccupazione: si tratta di un intervento precauzionale.

La gallery