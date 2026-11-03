Chiari, 21enne uccide la madre a coltellate e poi si consegna ai carabinieri

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Accoltella a morte la madre e poi si consegna ai carabinieri. Dramma nella notte a Chiari.

L’omicidio nella notte

Un ragazzo di 21 anni, Eduart Xhani, avrebbe ucciso a coltellate la madre, Meleqe Lusha, 39 anni, all’interno della loro abitazione sita lungo la seconda traversa di via Tagliata, nella zona residenziale a sud dell’ abitato. Il dramma si è consumato nella notte e sul caso sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita nei dettagli e, al momento, dagli investigatori viene mantenuto il massimo riserbo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari e i militari del Nucleo investigativo. Presenti anche i mezzi del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale, intervenuta per la gestione della viabilità.

La fuga e la consegna ai carabinieri

Dopo l’omicidio il 21enne si sarebbe allontanato, salvo poi consegnarsi ai carabinieri di Cremona. Un passaggio che ora sarà al centro degli accertamenti degli investigatori, per ricostruire l’accaduto e il contesto in cui è maturato l’ omicidio.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Chiari Gabriele Zotti.